شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يوقع عقد تمويل مع شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل بمبلغ 100 مليون جنيه مع شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري ان البنك يولي اهتمام بالغا بالمشروعات متناهية الصغر ويستهدف الوصول الى كافة شرائح السوق بما في ذلك المشروعات غير الرسمية سعيا لدمجها في القطاع الرسمي من خلال شركاء التنمية من مؤسسات التمويل متناهي الصغر، مشيدا بالتعاون مع شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر وهو ما يؤكد حرص البنك الأهلي المصري المستمر على إتاحة التمويل اللازم للمؤسسات ليتم إعادة إقراضه للمستفيدين من مشروعات الشركة بمختلف المحافظات لما له من أثر في المساهمة في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل وكذا تحسين مستوى المعيشة للأفراد وانعكاس ذلك على زيادة الناتج القومي.

ومن جانبه أعرب عمرو أبو العزم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر عن اعتزازه بالتعاون المثمر البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر يساهم فيها شركة اتصالات مصر وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي والسيد عمرو كمال أبو العزم، وتستهدف توفير التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

وأضاف طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن البنك كان من أوائل البنوك التي تعاقدت مع الشركة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، فضلاً عن سعى البنك للتعاون مع الشركة في مجال الخدمات الإلكترونية من خلال إتاحة الصرف لعملاء الشركة باستخدام بطاقات ميزة وذلك في إطار دعم منظومة الشمول المالي.

ومن جانبه أشار سعد محيي الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى أن إجمالي التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمؤسسات التمويل متناهي الصغر بغرض إعادة إقراضه لهذه النوعية من المشروعات بلغ نحو 7 مليار جنيه لعدد 56 مؤسسة تمويل متناهي الصغر بنهاية مارس 2023 استفاد منها

نحو مليون عميل.