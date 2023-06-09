شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "هيرميس" و"البنك التجارى" و"حديد عز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 293.351 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 195.908 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.663 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كل من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.384 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 273.274 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 128.175 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 983.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.56%، والعرب على 6.33%، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 118.7 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 200.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 17521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3208 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 21001 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7336 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3652 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 4582 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 1343 نقطة.