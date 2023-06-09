شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: تصنيع أسلاك فلنكات المترو بشراكة القطاع الخاص محليا بنسبة 100 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة لتوطين صناعة مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات كبديل عن الاستيراد ، لا سيما لتوفير العملة الصعبة فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية وصعوبة استيراد مدخلات الإنتاج لبعض الصناعات.

وفى سبيل السعى ‏لتوفير فلكات المترو والقطار الكهربائي وقطارات السكك الحديدية، تكثف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى جهدها، لتدشين مصنع بالشراكة مع القطاع الخاص لتصنيع أسلاك الفلنكات التى يتم تصنيعها فى مصانع المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية

"سيجوارت "، حيث يتم استيراد الأسلاك الضاغطة من الخارج .

من المنتظر تدشين المصنع الجديد ، بما يضمن تصنيع الفلنكات محليا بنسبة 100‎%‎، لتلبية احتياجات وتوسعات قطاع النقل سواء المترو أو السكك الحديدية.

وينتج المصنع الجديد الوارد من إيطاليا بأحدث تكنولوجيا عالمية فلنكات القطار السريع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو، وبطاقة إنتاجية 500 ألف فلنكة / سنة، بدأ بالفعل في الإنتاج بكامل طاقته وعلى مدار الـ24 ساعة ، لتلبية كافة احتياجات السكك الحديدية والمترو.