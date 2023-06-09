شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم يسجل 18760 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة استقرار ملحوظ عند مستوي 18760 جنيها في التداولات وذلك بدون إضافة مصنعية ورسوم ، ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم وسائل الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة وشهد سوق الصاغة خلال الشهور الماضية طلب مرتفع على الجنيه الذهب.

ويزن الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ويعتبر أحد أهم اشكال الجنيه الذهب هو جنيه الملك جورج ويوجد اشكال اخرى طرحتها الشركات المنتجة مؤخرا منها الجنيه الذهب المطبوع عليه صورة الاهرامات وغيرها من الصور.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة مستهل التعاملات، وارتفع الجرام 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2345 جنيها وفيما يلي اخر تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية

أسعار الذهب عيار 18 يسجل 2010 جنيهات وعيار 24 يسجل 2680 جنيها، الجنيه الذهب 18760 جنيه.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمية بداية سلبية لتداولات هذا الأسبوع وذلك بعد انخفاض كبير، يأتي هذا بعد تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة الماضية الذي دعم ارتفاع الدولار وزاد من التوقعات بإمكانية بقاء الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.