شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تتصدر قائمة أكثر 10 دول بالكوميسا استيرادا من مصر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاءت ليبيا في صدارة قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا استيراداً من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929.2 مليون دولار، ثم كينيا 355.7 مليون دولار، ثم تونس 307.5 مليون دولار، ثم جيبوتي 113.2 مليون دولار، ثم أوغندا 108.2 مليون دولار، ثم اثيوبيا 103.1 مليون دولار، ثم مدغشقر 79.9 مليون دولار، ثم رواندا 55.2 مليون دولار، وأخيراً الصومال 40.5 مليون دولار.

وإجمالا سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا 3.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 42.4%، وذلك وفقاً لأحدث تقارير الجهاز.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا لتصل إلى 5.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.4 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4%.