شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: الدولة تنفق 1.3 تريليون جنيه على التعليم و689.2 مليار جنيه للصحة والان مع تفاصيل الخبر
الصادرات
سجلت قيمة الصادرات المصرية 311.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 29 مليار دولار عام 2013.
• 27.5 مليار دولار عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%.
• 22 مليار دولار عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2%.
• 22.5 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.
• 26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%.
• 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.
• 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.
• 29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.
• 43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%.
• 51.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3% ( رقم قياسي).
قناة السويسإيرادات قناة السويس بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:• 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014.
• 5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.
• 5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.
• 4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.
• 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.
• 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.
• 5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.
• 5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.
• 7 مليارات دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4% ( رقم قياسي).السفن العابرةبلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس 186.9 ألف سفينة خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 16.6 ألف سفينة عام 2013.
• 17.1 ألف سفينة عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3.3%.
• 17.5 ألف سفينة عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.
• 16.8 ألف سفينة عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.
• 17.6 ألف سفينة عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%.
• 18.2 ألف سفينة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%.
• 18.9 ألف سفينة عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.9%.
• 18.8 ألف سفينة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.
• 20.7 ألف سفينة عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.9%.
• 24.7 ألف سفينة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2% ( رقم قياسي).
الحمولة الصافية سجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 11.1 مليار طن خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 915 مليون طن عام 2013.
• 963 مليون طن عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.
• 999 مليون طن عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.
• 974 مليون طن عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.
• مليار طن عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 7%.
• 1.1 مليار طن عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%.
• 1.2 مليار طن عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.
• 1.2 مليار طن عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.1%.
• 1.3 مليار طن عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.1%.
• 1.4 مليار طن عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6% ( رقم قياسي).
• 5.1 مليار دولار عام 2013 / 2014.
• 7.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.
• 3.8 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.
• 4.4 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.
• 9.8 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%.
• 12.6 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%.
• 9.9 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%.
• 4.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%.
• 10.7 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.
السياح سجل عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 9.5 مليون سائح عام 2013.
• 9.9 مليون سائح عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.
• 9.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%.
• 5.4 مليون سائح عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 42.1%.
• 8.3 مليون سائح عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6%.
• 11.3 مليون سائح عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.
• 13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8%.
• 3.7 مليون سائح عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.7%.
• 8 مليون سائح عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 117.5%.
• 11.7 مليون سائح عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%.
الليالي السياحيةبلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين الوافدين إلى مصر 917 مليون ليلة سياحية خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 94.4 مليون ليلة سياحية عام 2013.
• 97.3 مليون ليلة سياحية عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.
• 84.1 مليون ليلة سياحية عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 13.4%.
• 32.7 مليون ليلة سياحية عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 61.1%.
• 83.8 مليون ليلة سياحية عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 156.1%.
• 121.5 مليون ليلة سياحية عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 45%.
• 135.4 مليون ليلة سياحية عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.
• 43 مليون ليلة سياحية عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 68.3%.
• 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 118.3%.
• 131 مليون ليلة سياحية عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%.
تحويلات المصريين بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 219.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 18.5 مليار دولار عام 2013 / 2014.
• 19.3 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.
• 17.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.
• 21.8 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.
• 26.4 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.
• 25.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.
• 27.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.
• 31.4 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.
• 31.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%.
صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرةسجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 63 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 4.2 مليار دولار عام 2013 / 2014.
• 6.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 52.7%.
• 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.
• 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.
• 7.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.
• 8.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.
• 7.5 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.
• 5.2 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 30%.
• 8.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.
الدعمبلغت قيمة الدعم المقدم من الدولة 1.7 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 160.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.
• 178.7 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.
• 153.9 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 13.8%.
• 128.5 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة انخفاض قدرها 16.5%.
• 222.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 72.8%.
• 214.3 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.
• 171.8 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 19.8%.
• 140.7 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.1%.
• 138.3 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.
• 148.8 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%.
الإنفاق على التعليمسجلت قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.3 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 80.9 مليار جنيه عام 2013 / 2014.
• 94.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 16.7%.
• 99.3 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.
• 104 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.
• 107.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.
• 115.7 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.
• 132 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.
• 157.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.
• 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%.
• 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.
الإنفاق على الصحةبلغت قيمة إنفاق الدولة على الصحة 689.2 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 32.7 مليار جنيه عام 2013 / 2014.
• 42.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 29.5%.
• 45 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.
• 48.9 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%.
• 54.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.
• 61.8 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.
• 73.1 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.
• 93.5 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.
• 108.8 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.
• 128.1 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.
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