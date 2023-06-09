شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر تسجل 2340 جنيها للجرام من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في التداولات، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2340 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ورسوم.





أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2340 جنيها.

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2674 جنيها.

الجنيه الذهب 18720 جنيها.

السعر الحالي في أسواق الذهب أعلى بنسبة 6.4% من القاع السعري الذي تم تسجيله عند 2200 جنيه للجرام، وأقل بنسبة 16.4% من أعلى مستوى تاريخي سجله الذهب عند 2800 جنيه للجرام.

المنطقة السعرية التي يتحرك فيها الذهب حاليًا استطاعت الصمود قرابة الأسبوعين وخلال هذا الأسبوع سيطرت التحركات الضعيفة على الأسعار خاصة مع ترقب الأسواق المحلية والعالمية أية تطورات في الأسواق، وفق تحليل جولد بيليون.

التحركات الحكومية الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل عام وأسواق الذهب بشكل خاص، بداية مع المبادرات التي طبقتها الجهات المعنية مثل السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية بالإضافة إلى تخفيض مصنعية المشغولات الذهبية.

وتوقعت مؤسسة سيتي جروب المالية العالمية أن تستطيع مصر تجنب حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى شهر سبتمبر القادم على الأقل وذلك مع تزايد عائدات السياحة ومبيعات الشركات الحكومية المنتظرة مما يساعد الحكومة على تجنب اتخاذ هذا القرار.

وأشارت المجموعة المصرفية الأمريكية أن معنويات الأسواق قد تبدلت بشأن مستقبل الاقتصاد المصري بعد التحركات المكثفة من الحكومة المصرية لبيع الشركات المملوكة للدولة او إدراج حصص من هذه الشركات في البورصة، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع لعائدات السياحة هذا العام، وهو ما أثر إيجابيا على الذهب.