شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2340 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 9-6-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعفاء من 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع أراضي بمختلف أنواعها، واستقرار أسعار الذهب في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2340 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ورسوم.

أسعار الذهب في مصر تسجل 2340 جنيها للجرام من عيار 21استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2340 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ورسوم، وبلغ عيار 18 قيمة 2006 جنيهات، وعيار 24 سجل 2674 جنيها، والجنيه الذهب 18720 جنيها. أسعار الذهب في مصر تسجل 2340 جنيها للجرام من عيار 21استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2340 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ورسوم، وبلغ عيار 18 قيمة 2006 جنيهات، وعيار 24 سجل 2674 جنيها، والجنيه الذهب 18720 جنيها.



الإسكان: إعفاء 80% من غرامات تأخير كل الوحدات حال سداد كامل المستحقات المتأخرةأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الإعفاء من 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع أراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي والفيلات والوحدات الشاطئية القائمة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمدة 3 أشهر بضوابط محددة، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المخصص لهم مما سبق. الإسكان: إعفاء 80% من غرامات تأخير كل الوحدات حال سداد كامل المستحقات المتأخرةأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الإعفاء من 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع أراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي والفيلات والوحدات الشاطئية القائمة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمدة 3 أشهر بضوابط محددة، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المخصص لهم مما سبق.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون العقارية والتجارية، أن التيسيرات تسري في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير، على أن تطبق التيسيرات بالشروط الآتية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشركات أو الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

المالية: مصر من أفضل 7 دول عربية بمؤشر الأداء اللوجستي فى 2023 وفقًا للبنك الدولى المالية: مصر من أفضل 7 دول عربية بمؤشر الأداء اللوجستي فى 2023 وفقًا للبنك الدولى أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها الإيطالية ساعدنا على توطين الخبرات العالمية في تعزيز القدرات الجمركية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، خلال العامين الماضيين، على نحو أدى إلى تقدم مصر 10 درجات على المستوى العالمي فى مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولى فى 2023 ، لتصبح من أفضل 7 دول عربية، والثالثة على مستوى قارة أفريقيا.

وأضاف معيط، أن مصر اهتم بشكل كبير بتطوير ورقمنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، على نحو انعكس في تبسيط الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال إنشاء 14 مركزًا لوجستيًا تغطى 98% من واردات وصادرات مصر، وتربط كل المنافذ الجمركية إلكترونيًا بمنصة موحدة «نافذة»، إلى جانب تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية والجوية لحماية البلاد.