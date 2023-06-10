شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالإسكندرية: تراجع أسعار الزيوت بسبب تدخل الدولة لضبط الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الزيوت شهدت انخفاض في الفترة الأخيرة بشكل كبير، حيث وصل سعر طن زيت الذرة إلى 50 ألف جنيه، والصويا 44 ألف جنيه، وهذا ما يطرح تساؤل: متى يشعر المواطن بهذا الانخفاض؟

أضاف المنوفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر قناة CBC: "حتى الآن لم يخفض المنتجين أسعار الزيوت، وهذا أمر صادم، رغم انخفاض أسعار الزيت الخام، ويجب أن يشعر المواطن بهذا الانخفاض في الفترة المقبلة".

وأكمل رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية: "السوق يشهد ركود حاليا، ونحن من مصلحتنا أن يكون هناك انخفاض في الأسعار حتى يكون هناك إقبال على المنتجات"، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الزيوت بسبب تدخل الدولة لضبط الأسواق.

وتابع حازم الموفي: "المنتج من يحدد الأسعار، والأرز انخفض سعره 1000 جنيه في الطن الواحد ويجب ألا يتجاوز سعر الكيلو الـ25 جنيه والـ28 جنيها حاليا بعد انخفاض سعره".