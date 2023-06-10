شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. البنك التجارى فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 24.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، يليه سهم "ابن سينا فارما" بحجم تداول بلغ 312.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 790 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 37.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 732.5 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 117.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 692.7 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 15.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 660.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3" بحجم تداول بلغ 729.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 558.3 مليون جنيه، ثم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 129.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 554.2 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 47.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 527 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 219.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 470.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 110.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 408.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 17521.36 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.03% ليغلق عند مستوى 3652.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 8.23% ليغلق عند مستوى 5333.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 21001.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.65% ليغلق عند مستوى 4582.36 نقطة.