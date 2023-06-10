شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديري الطباعة والتغليف": 12 شركة بالقطاع استفادت من الدورة الثانية لبرنامج ازدهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، عن استفادة 12 شركة من الاسكندرية بقطاع الطباعة والتغليف من الدورة الثانية من برنامج ازدهار الممول من الوكالة الألمانية للتنمية Giz والذي ينتهي هذا الشهر، بعد استفادة 11 شركة من البرنامج في دورته الأولى.

وذكرت سارة إبراهيم وفق بيان للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن برنامج ازدهار متخصص في تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة الشركات على تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتهم في بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين في القطاع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم في مجالات التسويق وتطوير الأعمال والتصدير.

وأشارت إلى أن شركات قطاع الطباعة والتغليف استفادت من التدريب والاستشارات المختلفة في البرنامج كما تلقت خبرات في مجالات إدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين عمليات التشغيل، واستهداف أسواق جديدة بغرض التصدير، وإدارة الأصول والأموال، بالإضافة البرامج التدريبية للموارد البشرية التي تهدف إلى تطوير الشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو في السوق المحلي والتصدير.

وأوضحت سارة إبراهيم، أن شركتين دخلتا إلى سوق التصدير بعد استفادتهما من برنامج ازدهار كما شاركتا في البعثة التجارية للمغرب الشهر الماضي في أول تجربة لهما لفتح الأسواق الخارجية، وأن هذه المساعي تساهم بصورة مباشرة في إدخال شركات مصدرة جديدة وتنمية صادرات الشركات القائمة.