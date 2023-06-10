شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول ونظيره الأردنى يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون و شراكة في الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ونظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية في العاصمة الأردنية عمان توقيع اتفاقيتي تعاون و شراكة في قطاع الغاز الطبيعى في إطار تنويع أوجه التكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل الاتفاقية الأولي بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) التعاون بين الطرفين في تخفيض التكاليف التشغيلية لتسهيلات تخزين وتغييز الغاز المسال من خلال الإستفادة المشتركة بوحدة التغييز العائمة للغاز الطبيعي المسال (FSRU) في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية وذلك لتأمين امداد الغاز لكلا البلدين الشقيقين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في حالات الطوارئ وفق الأطر التي تحافظ على أمن الطاقة لكلا البلدين.

وقع الاتفاقية الدكتور مجدي جلال الرئيس والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( ايجاس) و المهندس امجد الرواشدة المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الاردنية.

كما تشمل الاتفاقية الثانية بين شركة إيجاس المصرية وفجر الأردنية المصرية العمل علي إمداد الغاز الطبيعي من مصر عبر البنية التحتية الممتدة إلي الأردن متمثلة في خط الغاز العربي الرابط بين البلدين و ذلك لتوفير احتياجات القطاع الصناعي بالمملكة الأردنية علاوة علي المساهمة في تنفيذ خطط تغذية المدن الصناعية بالاردن بالغاز الطبيعى .

ووقع الاتفاقية الدكتور مجدي جلال الرئيس والعضو المنتدب التنفيذي لشركة ايجاس و المهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الاردنية المصرية.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع الاتفاقيات يأتي تجسيدا لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في قطاع الغاز الطبيعي وما يشهده من تطور مستمر يعود بالنفع علي كلا البلدين و خاصة ان القيادة السياسية المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى و شقيقه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وفرا دعما قويا لهذا التكامل المصري الاردني الذي يحقق الاستغلال الامثل لمقومات البلدين والمنافع المشتركة من البنية التحتية و شبكة الغاز الطبيعى الممتدة بين البلدين ومصادر الطاقة.

وأضاف الملا أن اتفاقية التعاون في استغلال وحدة التغييز بالعقبة نتاج عمل مشترك بين الجانبين للاستفادة المثلي من الأصول والبنية التحتية المتاحة في قطاع الغاز الطبيعى بما ينعكس ايجابا علي الجانبين ويحقق المنافع المشتركة ، لافتا الي ان اتفاقية التعاون لتزويد القطاع الصناعي بالاردن تمثل تطويرا للتعاون القائم بين البلدين في هذا المجال من خلال مشروع خط الغاز العربي ، فضلا عن المساهمة في تنفيذ استراتيجيات تغذية المدن الصناعية بالأردن بالغاز الطبيعى، ولفت الملا الي ان اوجه الشراكة تتضمن تعظيم نقل خبرات الشركات المصرية في قطاع الغاز الطبيعى واستخداماته المختلفة الي الاشقاء في الاردن والمساهمة في تنفيذ مشروعاته ، في ظل ما يتمتع به قطاع البترول والغاز المصرى من خبرة طويلة في هذا المجال .

ومن جانبه قال الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني ان توقيع هذه الاتفاقيات اليوم يأتي استكمالا لجهود كبيرة لإنجاز توصيل الغاز للصناعات وفقاً لتوجه وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة لتوصيل الغاز الطبيعي كوقود حضاري واقتصادي للمدن والتجمعات الصناعية خلال تنفيذ " رؤية التحديث الاقتصادي" كأحد أولويات قطاع الطاقة، والاستفادة من تنوع مصادر الغاز لشبكة الغاز الطبيعي الرئيسية المتواجدة من جنوب المملكة بمدينة العقبة وحتى الحدود الأردنية السورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالأردن مؤكدا أهمية الغاز الطبيعي في تخفيض تكلفة الانتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادرتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني الأردني .

وقد عقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية في عمان تناولت أوجه التعاون والتكامل القائم في قطاع الغاز الطبيعى والجهود المستمرة لتعظيم العائد والمردود لكلا البلدين من خلال هذا التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة المثلي من الإمكانيات المشتركة.

هذا وقد تم اليوم البدء بضخ الغاز الطبيعي المصري لمصنع شركة جينشنغ الدولية للسيراميك بمنطقة القطرانة بالاردن، حيث صرح Wu Jiangbo المدير العام للشركة بأهمية هذه الخطوة باعتبارها اساسية لتشغيل المصنع ومساهمة الغاز الطبيعي بشكل مباشر في تخفيض الكلف التشغيلية للمصنع مقارنة بأنواع الوقود الأخرى ويحافظ على البيئة، وتقدم بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وشركة فجر الأردنية المصرية لتذليل العقبات والسرعة في اتخاذ الإجراءات والخطوات الجدية للانتهاء من تنفيذ المشروع وتزويد المصنع بالغاز الطبيعي في وقت قياسي.