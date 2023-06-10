التعاملات المسائية.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية، اليوم السبت، مقارنة بمستواها بمنتصف التعاملات، وفقا لتصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

وكان سعر جرام الذهب قد تراجع 10 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه أمس، قبل أن يعود لتعويض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات ويرتفع بنفس القيمة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي".

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2674 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1961 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بتراجع 4.27 دولار بنسبة 0.22% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأول، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.