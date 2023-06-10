شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى.. تسليم 205 قطع أراضٍ صناعية للمستثمرين بأكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 10-6-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بدأ في تسليم ٢٠٥ قطع أراض صناعية

الإسكان: تسليم 205 قطع أراضٍ صناعية للمستثمرين بمدينة أكتوبر الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بدأ في تسليم ٢٠٥ قطع أراض صناعية بإجمالي مساحات ٤١٤ فدانا بالمدينة، ويستمر في التسليم حتى منتصف أغسطس المقبل، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، حرص الوزارة وأجهزتها المختلفة في التيسير على المستثمرين والمصنعين بالمدن الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات، خاصة الصناعية، وخلق العديد من فرص العمل.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم الأربعاء الماضى 7/6/2023، تسليم قطع الأراضي من 371 : 379، كما تم تسليم القطع من 380 : 387، الخميس الماضى 8/6/2023، والقطع أرقام (388 – 389 – 390 – 391 – 392 – 399 – 400 - 401)، غدا الأحد 11/6/2023، والقطع من 402 : 410، يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع أرقام ( 411 – 412 – 414 – 415 – 418 – 419 – 422 - 423)، يوم الثلاثاء 13/6/2023، والقطع أرقام (426 – 446 – 447 – 448 – 449 – 450 – 451 - 452)، يوم الأربعاء 14/6/2023، والقطع أرقام (454 – 455 – 456 – 460 – 461 – 464 – 465 – 468 - 469)، يوم الخميس 15/6/2023.

انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية من اللجنة المصرية العراقية المشتركة

استمرارًا لجهود تطوير العلاقات المصرية العراقية المشتركة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تنطلق اليوم بالقاهرة، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الثانية من اللجنة المصرية العراقية المشتركة، برئاسة وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة التجارة من الجانب العراقي.

وتنعقد اجتماعات الخبراء على مدار يومي 10 و 11 يونيو، قبل أن تنعقد الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزراء، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأثير الغريري وزير التجارة العراقي، ثم تُختتم الاجتماعات بانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والتي تشهد التوقيع على وثائق التعاون المشتركة.

ومن المزمع أن يتباحث الخبراء من الجانبين المصري والعراقي، حول ملفات التعاون المشترك ووثائق التعاون المرتقب التوقيع في مختلف المجالات، بما يعزز جهود التنمية المشتركة في البلدين، ويحفز العلاقات بين القطاع الخاص لدعم جهود التنمية في البلدين، ويعمل على توسيع نطاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، في إطار الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية سعيًا نحو تفعيل العمل العربي المشترك والتغلب على التحديات التي تواجه جهود التنمية في البلدان العربية.

وزير البترول ونظيره الأردنى يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة في الغاز الطبيعى

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ونظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية في العاصمة الأردنية عمان توقيع اتفاقيتي تعاون و شراكة في قطاع الغاز الطبيعى في إطار تنويع أوجه التكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل الاتفاقية الأولي بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) التعاون بين الطرفين في تخفيض التكاليف التشغيلية لتسهيلات تخزين وتغييز الغاز المسال من خلال الإستفادة المشتركة بوحدة التغييز العائمة للغاز الطبيعي المسال (FSRU) في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية وذلك لتأمين امداد الغاز لكلا البلدين الشقيقين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في حالات الطوارئ وفق الأطر التي تحافظ على أمن الطاقة لكلا البلدين.

وقع الاتفاقية الدكتور مجدي جلال الرئيس والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( ايجاس) و المهندس امجد الرواشدة المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الاردنية.

وزيرة التخطيط تشارك باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند

تغادر د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية غدًا متجهه إلى دولة الهند للمشاركة باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين، والمنعقد بدولة الهند بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجموعة في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري.

ويهدف الاجتماع إلى تزويد الوفود والمشاركين بالمعلومات الخاصة بالتنظيمات الإدارية واللوجستية، حيث من المقرر أن تشهد اجتماعات الفترة الحالية عقد جلسة بعنوان الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وأخرى بعنوان التنمية الخضراء - نهج حياة.

جدير بالذكر أن مجموعة العشرين هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.