شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجات الكيماوية تتصدر قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر إلى الكوميسا عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت بيانات الجهاز إن المجموعات السلعية توزعت وفقا لما يلي :

1. المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 1.1 مليار دولار.

2. المنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 782.3 مليون دولار.

3. مصنوعات الرخام والأحجار والخزف والزجاج بقيمة 267.7 مليون دولار.

4. الوقود والمنتجات البترولية بقيمة 208.6 مليون دولار.

5. المنتجات المعدنية بقيمة 207.6 مليون دولار.

6. الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 205.8 مليون دولار.

7. الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 198.9 مليون دولار.

8. المطاط والجلود والأخشاب 179.4 مليون دولار.

9. أجهزة علمية بقيمة 10.7 مليون دولار.

واجمالا سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 42.4%، وذلك وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.

وتصدرت ليبيا قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا استيراداً من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929.2 مليون دولار، ثم كينيا 355.7 مليون دولار، ثم تونس 307.5 مليون دولار، ثم جيبوتي 113.2 مليون دولار، ثم أوغندا 108.2 مليون دولار، ثم اثيوبيا 103.1 مليون دولار، ثم مدغشقر 79.9 مليون دولار، ثم رواندا 55.2 مليون دولار، وأخيراً الصومال 40.5 مليون دولار.