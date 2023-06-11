شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أعداد الدرجات النارية المرخصة خلال إبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أبريل 2023 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وترخيصها "زيرو" من الدراجات النارية بلغ إجمالي اعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8109 من بينها 1036موديل 2020 و2099 موديل 2021 و3990 دراجة موديل 2022 و 984 دراجه نارية موديل 2023.

وأضاف التقرير، أن عدد الدرجات النارية "الملاكى" التي صدرت لها وثائق تأمينية بلغ إجمالي اعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 9996 من بينها 1395موديل 2020 و2845 موديل 2021 و4736 دراجة موديل 2022 و 1020دراجه نارية موديل 2023.