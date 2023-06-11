شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البصل والطماطم في الأسواق واستقرار باقي الأصناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات فى مصر استقرار ملحوظ عند مستويات منخفضة في حين تراجعت بعض الأصناف ، وسجل سعر الطماطم 2.5 إلى 4 جنيهات والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيهات والبصل 9 إلى 12 جنيها بانخفاض 2 جنيه، الكوسة 8 إلى 12 جنيهات بارتفاع 3 جنيهات والجزر 2.5 إلى 6.0 جنيهات.

هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلي الأسواق المختلفة ، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلي أخري بحسب مكاسب التجار .