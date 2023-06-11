شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكشف نسب تنفيذ وحدات محدودى الدخل بمدينة العبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، الجاري تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، والذي يضم الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، مشدداً على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذى للوحدات، وكذا الخدمات المرتبطة بها، لتشجيع المستفيدين بالوحدات على سرعة السكن، مؤكداً أن مدينة العبور الجديدة تشهد إقبالا كبيراَ على حجز الوحدات السكنية بمختلف أنواعها.

وفي ذات السياق، أكد المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال الجارية بالبنية التحتية لمشروع سكن كل المصريين بالحيين الـ15و 16، والذى يضم 638 عمارة بإجمالى15312 وحدة سكنية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق من خطوط انحدار شبكة الصرف الصحى وصرف مياه الأمطار، وكذا أعمال تنفيذ خط المياه الناقل قطر 700 مم H.D.P.E، المغذي لتلك الأحياء، بجانب تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات في بعض العمارات ومباني الخدمات.

وفي ذات السياق، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة لمشروع سكن "كل المصريين" بالحى الـ14 والذى يضم 806 عمارات بإجمالى 19344وحدة بالإضافة إلى7 أسواق تجارية و4 مراكز طبية و5 مدارس بمراحل مختلفة، وعدد 4 حضانات وعدد2 ملعب خماسي ومخبز، لافتاً إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية وكذا أعمال الأرصفة ورش mc لطريق R10 بالحى الـ14 بالمدينة.