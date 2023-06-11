شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد11-6-2023، خلال التحديثات الصباحية بالبنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه سجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى 99.45 جنيها للشراء، و100.41 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 33.03 جنيه للشراء، 33.27 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 38.54 جنيه للشراء، 38.84 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 99.45 جنيها للشراء، و100.41 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.