شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم يسجل 18640 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد استقرارا ملحوظاعند مستوي 18640 جنيها في التداولات وذلك بدون إضافة مصنعية ورسوم، ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم وسائل الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة وشهد سوق الصاغة خلال الشهور الماضية طلب مرتفع على الجنيه الذهب.

ويزن الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ويعتبر أحد أهم اشكال الجنيه الذهب هو جنيه الملك جورج ويوجد اشكال اخرى طرحتها الشركات المنتجة مؤخرا منها الجنيه الذهب المطبوع عليه صورة الاهرامات وغيرها من الصور.

وكان آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم يسجل 2330 جنيها بدون مصنعية للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر