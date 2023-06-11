شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل الصعود بمنتصف التعاملات مدفوعا بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 17756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 3254 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 21314 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 7435 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3673 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 5374 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.74% ليصل إلى مستوى 4799 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والقاهرة للزيوت والصابون.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، وحق اكتتاب الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو-1 عدد مليون سهم، 3125 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 53.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 1750 سهم، 250 ألف سهم، 249 سهم، 180.8 ألف سهم، 85 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وجي بي كوربوريشن، ومصر للفنادق عدد 5 آلاف سهم، 90 ألف سهم، 1679 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء عدد 200.3 ألف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي.

في سياق آخر أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، تحقيق صافي إيرادات النشاط 396.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023، وصافي أرباح 33.5 مليون جنيه خلال أول 5 شهور.