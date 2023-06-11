شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد فى مصر يسجل 2330 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر انخفاضا محدودا بحوالي 5 جنيهات ليسجل 2330 جنيها مقابل 2335 جنيها، وسط تداولات محدودة على الذهب في سوق الصاغة في حين يواصل السعر العالمي للذهب استقرارا لتسجل أونصة الذهب 1962 دولارا.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2330 جنيها.

عيار 18 يسجل 1997 جنيها.

عيار 24 يسجل 2663 جنيها.

الجنيه الذهب 18640 جنيها.

سعر الذهب عالميا

تشهد أسواق الذهب حاليا مضاربات ضعيفة في ظل غياب الاتجاه الواضح لمسار أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد تضارب في كل من تصريحات أعضاء الفيدرالي وفي البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي.

وخلال الأسبوعين الماضيين صدرت العديد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي والتي شهدت انقسام ما بين مطالبين لمزيد من التشديد النقدي لمواجهة التضخم الرافض للتراجع، وما بين أعضاء راغبين في تثبيت الفائدة خلال اجتماع البنك القادم لمراجعة تأثير عشر اجتماعات متتالية من رفع الفائدة على الأسواق والاقتصاد.

أما عن البيانات الاقتصادية فقد أثبتت بيانات قطاع العمالة أن الضغط التضخمي مستمر وأن الاقتصاد أثبت مرونة كبيرة في مواجهة موجات رفع الفائدة المستمرة، الأمر الذي أظهر إمكانية استمرار الفائدة في الارتفاع.

التسعير الحالي في الأسواق يظهر احتمال بنسبة 81.7% بأن البنك الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم عند النطاق بين 5% و5.25%، بينما هناك احتمال بنسبة 53% برفع الفائدة من جديد في اجتماع شهر يوليو.

سواء تم رفع الفائدة في اجتماع يونيو أو تثبيتها هناك حقيقة تعترف بها الأسواق وهي أن الفائدة ستستمر عند اعلى معدلاتها لفترة أطول من البنك من اجل الوصول لمعدل التضخم المستهدف عند 2%، وهو ما يعد أخبار سلبية للذهب.