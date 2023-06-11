شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 1.8% لخام برنت و2.2% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت1.8%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 2.2%.

تحدث الدكتور محسن السلامونى، أستاذ الاقتصاد، حول تخفيض تحالف أوبك بلس الإنتاج النفطى بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا فى 2024، قائلا إن الاقتصاد العالمى متأثر بأسباب كثيرة فى الحرب الأوكرانية مع روسيا والحرب بين صربيا وكوسوفو"، لافتا إلى أن بعض المصانع فى الدول الصناعية لا تعمل بكفاءتها العالية، بسبب نقص الغاز ومواد الوقود التى كانت تأتى من روسيا، مما أثر على امدادات البترول.

وأضاف محسن السلامونى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الدول الأوروبية تحاول أن تجد عنصر آخر للطاقة بعيدا عن البترول، منها الطاقة المتجددة، وهذا ما تعمل عليه "أوبك" لتخفيض الإنتاج للمحافظة على أسعار برميل البترول فى السوق.

واوضح أن استخدام الطاقة فى الصيف يقل نسبيا عن الشتاء، لافتا إلى أن العالم الاقتصادى أنقسم وأقامت روسيا والصين وكوريا الشمالية قوة اقتصادية كبيرة ضد أمريكا، موضحا أن هذا الخلاف اقتصادى كبير.

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على أسعار النفط، وذلك عقب قرار منظمة "أوبك بلس" مواصلة تخفيض الإنتاج اليومى عند 40.46 مليون برميل اعتبارا من أول يناير 2024.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسؤول الأمريكي قوله "إننا نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وليس على براميل النفط، وتراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي".

وأضاف أن واشنطن تعتقد أن العرض ينبغي أن يلبي الطلب، وستتم مواصلة العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي الأمريكي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك بلس) وحلفاؤها قررت مواصلة تخفيض الإنتاج اليومي في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار المتراجعة بالفعل.