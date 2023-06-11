شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.25% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات باستثناء تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط هبوط أسهم بلتون المالية القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وليسيكو مصر، والإسماعيلية مصر للدواجن، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 17739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 21306 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7427 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5334 نقطة.