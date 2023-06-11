أخبار الاقتصاد المصرى: علاقات وطيدة وشراكات استثمارية تجمع مصر والصين

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية والصين الشعبية تجمعهما علاقات وطيدة وشراكات استثمارية واقتصادية محورية

وزيرة التعاون الدولى: مصر والصين تجمعهما علاقات وطيدة وشراكات استثمارية محورية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية والصين الشعبية تجمعهما علاقات وطيدة وشراكات استثمارية واقتصادية محورية، وأن "مبادرة الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين عام 2013، تتسق مع أولويات التنمية الوطنية وأهداف رؤية مصر 2030، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يربط بين قارات العالم، وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها المحوري في شبكة الطرق البحرية ضمن مبادرة الحزام والطريق، وكون قناة السويس أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية التي تربط بين القارات وتستحوذ على نسبة غير قليلة من التجارة العالمية.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في دورته العاشرة بالمملكة العربية السعودية، حول "الاستثمار والتمويل في دول مبادرة الحزام والطريق"، بمشاركة خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، و عبدالسلام المرشجي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومحمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اكوا باور، ورين هونجبين، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، وروني تشان، رئيس شركة Hang Lung الصينية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل المبتكر أحد العوامل الأساسية التي تعزز التنمية في الدول المستفيدة من مبادرة الحزام والطريق وأنه مع إطلاق المبادرة عام 2013 كان هناك توجه من جانب الصين لإتاحة التمويلات التنموية للدول على طول خط مبادرة الحزام والطريق لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وبرز البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كأحد المؤسسات الداعمة لهذا التوجه، لافتة إلى أن مصر عضو مؤسس في هذا البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية لمصر لتمويل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، إلى جانب الانضمام مؤخرًا لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول "البريكس"، والذي يعزز فلسفة التعاون جنوب جنوب ويشجع التكامل بين الدول الناشئة لتعزيز التنمية المشتركة، إلى جانب ذلك فإنه منذ إطلاق المبادرة تواجدت العديد من الشركات الصينية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بينها شركة تيدا التي تتواجد بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لتنمية وتطوير منطقة مخصصة لجذب الاستثمارات الصينية والأجنبية وإقامة مشروعات في العديد من القطاعات المنافسة من بينها الأجهزة الكهربائية والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وزير الاتصالات يغادر إلى فرنسا للمشاركة فى أعمال مؤتمر "فيفا تكنولوجى "VivaTech"

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة لمدة ثلاثة أيام للمشاركة نيابًة عن رئيس الجمهورية في أعمال مؤتمر "فيفا تكنولوجي" VivaTech وهو إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية السنوية المهمة ويجمع الشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الرائدة في المجال الرقمي.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر عدداً من اللقاءات الثنائية ، حيث سيلتقي مع وزير الاتصالات والتحول الرقمي الفرنسي لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الصلة.

كذلك سيعقد الدكتور عمرو طلعت لقاءات مع عدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مسئولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

تقدم ملحوظ فى التصنيع ونسب المكون المحلى لمشروعات البترول والغاز بمصر

حرص قطاع البترول والغاز على تهيئة السبل الداعمة لتحقيق التقدم اللازم في تصنيع المكون المحلى في المشروعات الجديدة مما ساهم في تقليل جانب من الأعباء المالية الناتجة عن استيراد المكونات الخاصة بالمشروعات وسرعة توفيرها وتوطين صناعات جديدة بأيادى وعقول مصرية من قطاع البترول، وعملت ورش التصنيع المحلى بالقطاع بعد تطويرها وتحديثها على تصنيع العديد من المكونات التي كان يتم استيرادها من الخارج مثل الاوعية وابراج التقطير بمصافى التكرير وغيرها، ومن ابرز النماذج ورش التصنيع المحلى الجديدة لشركة بتروجت بأسيوط وتطوير ورش التصنيع المحلى التابعى للشركة فى عدد من مناطق الجمهورية، وتطوير ورش غاز مصر فى محافظة الجيزة.

وتعد لغة الأرقام أصدق المؤشرات ودلالتها توضح حجم الإنجاز وما بين الأرقام ودلالتها رحلة لمنظومة عمل وظفت كل ما أوتى لها من علم وخبرة وتقنيات لتحقق هذه الأرقام خلال تسع سنوات من العمل الدؤوب مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك الحكومة والتى تعمل بتناغم واضح وتمضى كفريق عمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية.

سلامة الغذاء: السوق الهولندى استقبل 231 ألفا و202 طن فواكه وخضراوات من مصر

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 19، وذلك عن الفترة من 2 – 9 يونيو الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

إلتقى الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – السيدة بيرناديت اوسيندون – رئيسة هيئة سلامة الغذاء الهولندية – وذلك يوم الخميس الموافق 8 يونيو الجاري بمدينة اوتريخت الهولندية وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

واستعرض الهوبي خلال اللقاء دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء كجهة رقابية خدمية في الحفاظ على سلامة ومأمونية الغذاء في مصر، مشيراً إلى رغبة الهيئة في الاستفادة من تجربة هولندا في جذب ودمج الكيانات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للبلاد.

كما بحث رئيس الهيئة أوجه التعاون الفني وآلية مراجعة وتحديث التشريعات الغذائية مع هولندا في الفترة القادمة.