شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جلوبال للتعليم بقيمة 42 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة جلوبال للتعليم بحجم تداول 41.975 مليون سهم بقيمة 42 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقتين على 500 ألف سهم بقيمة 27.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة برايم للاستثمار السياحي-قرية نوبيا بحجم تداول 10 آلاف سهم بقيمة 10 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 43.1 مليون سهم بقيمة 96.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 43 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات باستثناء تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط هبوط أسهم بلتون المالية القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وليسيكو مصر، والإسماعيلية مصر للدواجن، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 90.2 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.23%، والعرب على 7.84%، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 9.9 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، 382.6 ألف جنيه، 70.5 مليون جنيه، 86.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 207.1 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 17739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 21306 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7427 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5334 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 4795 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة.