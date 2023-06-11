شعبة المواد الغذائية تعلن تراجع أسعار ٣ سلع أساسية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، عن تراجع أسعار عدد من السلع الغذائية خلال الأيام الماضية.

وأكد المنوفي، في بيان للشعبة الأحد، انخفاض سعر زيت الصويا بنحو 500 جنيه في الطن، وتراجع سعر طن أرز الشعير بنحو 1000 جنيه، وتراجع سعر السكر بنحو 300 جنيه في الطن.

وأضاف، أن سعر الجبن الأبيض يتراوح بين 76 و96 جنيها للكيلو، والجبنة التركي من 140 حتى 180 جنيها للكيلو، والجبن المعلب الفيتا "الربع كيلو" تتراوح من 12 إلى 17 جنيها.

وتراوح سعر كيلو المكرونة 400 جرام بين 8 إلى 10 جنيهات، والزيت 750 جراما من 40 إلى 45 جنيها، واللتر من 60 إلى 65 جنيها، وتراوح سعر كيلو السكر بين 20 إلى 25 جنيها، والأرز سعر العبوة من 25 إلى 30 جنيها، وسعر كيلو اللبن السائب الجاموسي يتراوح بين 20 و25 جنيها، والبقري من 8 حتى 10 جنيهات، والمعبأ سعر الكيلو من 25 وحتى 30 جنيها، بحسب المنوفي.

وأشار المنوفي إلى أن أسعار البيض تبدأ من 105 جنيهات إلى 115 جنيها للكرتونة، وأسعار البن العبوة 125 جراما تتراوح بين 25 إلى 35 جنيها، وعبوة الشاي 40 جراما من 5 إلى 8 جنيهات.وبحسب المنوفي، يتراوح سعر اللحوم المصنعة العبوة 400 جرام من 40 حتى 100 جنيه حسب جودتها، والكفتة وزن 400 جرام من 40 إلى 100 جنيه، وبالنسبة للحلاوة الطحينية من 80 إلى 100 جنيه للكيلو، واللانشون من 60 إلى 80 جنيها، واللانشون الأعلى جودة مثل الحلواني من 140 إلى 160 جنيها حسب الطعم والنكهة.

وتابع المنوفي أن سعر عبوة الجبنة الفلمنك يتراوح من 200 إلى 280 جنيها، والتونة المفتتة من 15 إلى 25 جنيها، والقطع من 25 إلى 40 جنيها، والماكريل الصغير من 18 إلى 20 جنيها، والكبير من 40 إلى 45 جنيها، والبلوبيف البرازيلي من 40 إلى 60 جنيها حسب الماركة، والمياه الغازية سعر اللتر من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.