شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 9-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 9-6-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات باستثناء تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط هبوط أسهم بلتون المالية القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وليسيكو مصر، والإسماعيلية مصر للدواجن، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والقاهرة للزيوت والصابون، ومصر للفنادق، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات باستثناء تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط هبوط أسهم بلتون المالية القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وليسيكو مصر، والإسماعيلية مصر للدواجن، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 90.2 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.23%، والعرب على 7.84%، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 9.9 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، 382.6 ألف جنيه، 70.5 مليون جنيه، 86.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 207.1 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 17739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 21306 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7427 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5334 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 4795 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، وحق اكتتاب الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو-1 عدد مليون سهم، 3125 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 53.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 1750 سهم، 250 ألف سهم، 249 سهم، 180.8 ألف سهم، 85 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وجي بي كوربوريشن، ومصر للفنادق عدد 5 آلاف سهم، 90 ألف سهم، 1679 سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد مليون سهم خزينة خلال جلسة يوم الأحد، وبذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.9%، والثانية 200.3 ألف سهم.

القاهرة للزيوت

أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، تحقيق صافي إيرادات النشاط 396.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023، وصافي أرباح 33.5 مليون جنيه خلال أول 5 شهور.