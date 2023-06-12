شكرا لقرائتكم خبر عن 4200 فرصة عمل توفرها 4 مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخذ جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة بعدا تنمويا لا يقل أهمية عن ضخ استثمارات جديدة بالمنطقة، وهو توفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروعات الاستثمارية التي حصلت على موافقات من المنطقة في الفترة الأخيرة من المقرر أن توفر نحو 4200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موزعة على عدة قطاعات صناعية بعدة مناطق اقتصادية تابعة للهيئة.

وتوزعت فرص العمل بواقع 1200 فرصة يوفرها مشروع شين فينج الصيني لدرفلة الحديد بالسخنة، والمقام على مساحة 750 ألف متر مربع باستثمارات 300 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنوياً من لفائف الصاج، بالإضافة إلى 1200 فرصة عمل يوفرها مشروع شركة شانجاي شينجدا الصيني لصناعة الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنوياً ويقع على مساحة 80 ألف متر مربع.

وتشمل قائمة المشروعات أيضا مشروع شركة كونكريت بلس لتصنيع الإطارات ومن المخطط أن يوفر 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث يقام على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة، باستثمارات 750 مليون يورو لإنتاج 2.4 مليون إطار سنوياً لمركبات النقل والسيارات الملاكي، إلى جانب 700 فرصة عمل يوفرها مشروع شركة فليكس الهندية لإنشاء منطقة تخزين للمادة الخام لمنتجاتها داخل ميناء السخنة، باستثمارات 110 مليون دولار، على مساحة 250 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية 30 ألف طن شهرياً.