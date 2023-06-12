شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار جميع أصناف الخضراوات بالأسواق فى تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضراوات فى مصر استقرارا ملحوظا في سوق الجملة وسجل سعر الطماطم 2.5 إلى 4 جنيهات، والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيه، والبصل 9 إلى 12 جنيها بانخفاض 2 جنيه، الكوسة 8 إلى 12 جنيها بارتفاع 3 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6 جنيهات.

هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلي الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلى أخرى بحسب مكاسب التجار.