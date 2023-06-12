شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الدواجن فى السوق اليوم، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 70 جنيها، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 75 و80 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 103 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 117 جنيها، وسعر البيض الأحمر 103جنيهات للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 9 جنيهات، والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والكتكوت بلدى 6.5 جنيه، والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات، والبط المولر27 جنيها، وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها، والبط البيور 19 جنيها، والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.