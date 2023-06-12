سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 12-6-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل سعر الدولار اليوم الاثنين، الموافق 12-6-2023 استقراره أمام الجنيه على شاشات التداولات اللحظية ، في بداية التعاملات الصباحية، ولتحافظ فروع البنوك على سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية على المتوسط 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وفقاً لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

ونشر موقع "جريدة المال" تقريرا بأسعار العملة الخضراء وفقاً لما عرضته ماكينات الصراف الآلي.

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع بنك بلوم مصر 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك البركة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه ببنك الكويت الوطني على شاشات التداولات اللحظية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه بفروع المصرف المتحد على الموقع الإلكتروني 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية ببنك قطر الوطني الأهلي بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار على شاشة التداولات والموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار العربية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه ببنك مصر في بداية التعاملات الصباحية بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل فروع بنك SAIB عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات بالبنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.