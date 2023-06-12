وسائل إعلام: نقص في المعروض من الريال السعودي والدرهم الإماراتي بالصرافات

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن حجم تنازلات العملاء عن الريال السعودي والدرهم الإماراتي في فروع شركات الصرافة تراجع بشدة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بسبب السوق السوداء لتجارة العملة.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصادر له بشركات الصرافة قولها إن المضاربين على العملة يشترون الريال السعودي والدرهم الإماراتي من المصريين العاملين بالخارج من المنبع، أي من خارج مصر من خلال التعاون مع بعض الأشخاص.

ويتداول سعر الريال السعودي في البنوك والصرافات عند مستوى 8.20 جنيه للشراء من العملاء و8.25 جنيه عند البيع للعملاء مقارنة بوصوله إلى فوق 10 جنيهات في السوق السوداء أي بزيادة جنيهين تقريبا، وفقا للمصادر.

ويتم تداول الدرهم الإماراتي في البنوك عند مستوى أعلى قليلا من الريال السعودي.

وأشارت المصادر إلى أن حجم المعروض من الريال السعودي والدرهم الإماراتي يقل عن المتاح من الدولار واليورو الذي يوجد تعاملات عليهما بشكل أفضل نسبيا.

وأضافت أن شركات الصرافة تعمل عند طلب أحد العملاء مبلغا من الريال السعودي بغرض السفر على تدبير ما يعادله من عملة الدولار أو اليورو بدلا منه بسبب تراجع حجم المعروض.

وأكملت المصادر أن شركات الصرافة تعمل على تدبير العملة للمسافرين بعد تقديم الأوراق الدالة على السفر (تذكرة الطيران وتأشيرة وجواز السفر)، ويتم تحديد المبلغ في حدود المتاح لدى الشركة، وفقا للمصادر.