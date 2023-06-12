وزيرة البيئة ورئيس المنطقة الإقتصادية يتفقدان أول مصنع للأدوية صديق للبيئة

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد وليد جمال الدين خلال زيارتها للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي 2023 تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، مصنع اتيكو فارما أول مصنع للأدوية صديق للبيئة.

واطلعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الهيئة على اجراءات المصنع التي تؤهله ليكون مصنع صديق للبيئة، من حيث الطاقة النظيفة واعادة الاستخدام والتدوير، حيث يتم استخدام الغاز الطبيعي كطاقة نظيفه بدلا من السولار ويتم استخدامه في غلايات البخار ووحدات التكييف المركزي الخاصة بالتبريد الصناعي والتبريد المركزي، خاصة أن الغاز الطبيعي يلعب دور اساسي في خفض انبعاثات الكربون، كما يتم استخدام نظام مغلق للري للحفاظ على البيئة عن طريق استخدام ناتج الصرف الصناعي والعملية الصناعية وناتج محطة المياه بعد معالجته لتحويل المساحات المتاحة في المصنع إلى مسطحات خضراء دون الحاجة لإستخدام مياه المدينة والتأكد من تطبيق مبدأ إعادة الاستخدام.

كما يتم استخدام ناتج العملية الانتاجيه من البخار لتحويله إلى مياه مكثفة وتجميعها في خزانات تحت الارض ويتم ضحها بمضخات ذات مواصفات خاصة لتغذية خزان المياه الخاص بغلايات البخارالصناعي بدلا من استخدام مياه المدينه بما يحقق مبدأ اعادة التدويروالاستخدام ، ويقلل أيضا من الطاقة المستهلكة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة أن تكون جميع خطوط الإنتاج بالمصنع صديقة للبيئة وتراعي معايير ترشيد الطاقة والمياه، كما يتم فصل المخلفات على حسب أنواعها والاتفاق مع شركات متخصصة لجمعها وإعادة تدويرها، اما المخلفات الخطرة فيتم معالجتها قبل إعدامها ثم يتم التخلص منها عن طريق الدفن، وذلك بالتعاقد مع شركة للتخلص من المخلفات الخطرة حاصلة على موافقة وزارة البيئة و وزارة الصحة.

كما راعى المصنع في تصميمه اتباع آليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر استهلاك الطاقة ، واستخدام أنظمة فلترة حديثة عالية الجودة لتنقية ومعالجة الهواء، وإجراء القياسات البيئية بصفة دورية مع الحرص على أن تكون ضمن الحدود المسموح بها.

وفي سياق متصل، تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شركة مصر للهيدروجين الأخضر بالعين السخنة ، الذى تم انشائها بالتعاون بين شركتي الهيدروجين الأخضر Fertiglobe وScatec النرويجية، بتكلفة استثمارية حوالى 110 مليون دولار، ويقوم على 100 ميجاوات من المحللات الكهربائية و سيتم دعمها بنحو 260 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

وأكدت الوزيرة أن المشروع يستهدف إنتاج حوالى 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالعين السخنة.