بحضور 160 متحدث "Big 5 Construct Egypt" تستعرض فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص بمجال البنية التحتية

القاهرة - سامية سيد - النسخة الخامسة من "Big 5" تشهد عقد 90 جلسة بمشاركة العديد من القادة في مجالات البنية التحتية والجهات التنظيمية

أسبوع واحد يتبقى على موعد إنطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض "Big 5 Construct Egypt"، والذي ينعقد بدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة من (19 إلى 21 يونيو 2023)، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتشهد فعاليات النسخة الخامسة مشاركة العديد من القادة الأبرز في مجالات البنية التحتية والبناء والمتخصصون في الصناعة والجهات التنظيمية بالإضافة إلى صانعي القرار والخبراء، بهدف طرح منظورًا شاملاً لنشر تقنيات وابتكارات قطاع التشييد، إلى جانب التركيز على تعزيز وبحث فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص وكذلك بين المجتمعين المحلي والدولي.

هذا وتشهد فعاليات "Big 5 Construct Egypt"، مشاركة كافة أطراف سلسلة الإمداد في القطاع تحت سقف واحد، في محادثات الخبراء وجلسات تناول منظور الريادة، وذلك على مدار ثلاثة أيام تنعقد خلالها قمة "Big 5 Egypt Construction Leaders"، وقمة معرض مصر للبنية التحتية والمياه وقمة الأمن وأنظمة مكافحة الحرائق والأبنية الذكية وجلسات التطوير المهني المستمر بالقطاع، وذلك بهدف تعزيز التنمية ودعم الشراكات.

ومن جانبه، قال بن جرينيش، نائب الرئيس الأول لشؤون البناء لدى دي إم جي إيفنتس "على الرغم من ما تواجهه مصر من تحديات كثيرة، تواصل الدولة جهودها نحو استكشاف الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبنية التحتية".

أضاف أنه من المقرر أن يتزامن مع عقد فعاليات "Big 5 Construct Egypt"، بدء فعاليات أخرى ذات الصلة، يجتمع خلالها مسئولي الصناعة بهدف تحقيق التعاون والتواصل والتعلم واستكشاف هذه الفرص، مضيفًا أن فعاليات النسخة الخامسة من المقرر أن تستضيف 160 متحدث للمشاركة في 90 جلسة، بجانب النسخة الافتتاحية من معرض مصر للبنية التحتية والمياه، حيث تمثل هذه الفعاليات حافزًا لتشكيل استراتيجيات تهدف إلى التغلب على التحديات الاقتصادية و دفع عجلة النمو المستدام وبناء شراكات هامة في قطاع التشييد النشط.

هذا وينعقد بالتزامن مع"Big 5 Construct Egypt" ، النسخة الثالثة من قمة "Big 5 Egypt Construction Leaders’ Summit"، والتي تلعب دورًا لإثبات إمكانية قطاع التشييد على مواكبة المستقبل، تحقيقًا لما هو الأفضل بشأن التنمية المستدامة ونشر التكنولوجيا وتحقيق الريادة.

ومن المقرر أن تتناول القمة مجالات التمكين الرقمي وتنفيذ المشاريع ودورة حياة الأصول، إلى جانب تنمية جهود القطاعين العام والخاص لبناء وتعزيز المرونة وتحفيز التنمية الحضرية المستدامة في مصر وتوطين التنمية الصناعية.

كما سيتمكن المشاركون في المؤتمر أيضًا من التعرف على الامكانات المتاحة في البلاد فيما يتعلق بتنمية مدن الجيل الرابع وبناء شراكات جديدة مع اغتنام فرص الاستفادة من أحدث تقنيات البنية التحتية والنهوض بالتنمية الحضرية المستدامة.

وتشهد القمة مشاركة متحدثين رئيسيين رفيعي المستوى، من بينهم المهندس أحمد عودة ، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى للبنية التحتية، المهندس محمد محلب الرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة، طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، علي المهدي الرئيس التنفيذي لشركة Kortech ، فيليب كوكويل الرئيس التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال في شركة تبريد، المهندسة أميرة أيوب المدير الإقليمي لبرامج المنطقة الشرق الأوسط فى المجلس العالمى للأبنية الخضراء ؛ المهندسة عبير لهيطة الرئيس التنفيذي لشركة إيجيترانس؛ وائل أحمد العضو المنتدب لشركة إيدن لإدارة المنشآت وأليسون واتسون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Class of Your Own.

وفي هذا السياق صرح فيليب كوكويل "إنه لشرف كبير أن أكون متحدثًا ضمن فعاليات "Big 5 Construct Egypt 2023"، الحدث البارز والذي يجمع رواد الصناعة وأصحاب الرؤى، بما يتيح منصة لمناقشة أثر قوة التغيير من خلال التشييد المستدام وحلول البنية التحتية، بما في ذلك الأثر الإيجابي لآليات التبريد المركزي الموفرة للطاقة".

وتمثل سلسلة المحادثات المعتمدة للتطوير المهني المستمر جزء من برنامج "Big 5 Construct Egypt"، والتي تقدم جلسات محفزة ذات رؤية في إطار أربعة مسارات رئيسية: التكنولوجيا - الهندسة المعمارية والتصميم- إدارة المرافق - إدارة المشروعات، كما سيتم التركيز على عدد كبير من الموضوعات، بدءًا من مستقبل التصميم المستدام والبناء الأخضر وصولاً لأحدث الاتجاهات التكنولوجية في مصر، بما في ذلك تطبيق منظومة التوائم الرقمية لتحسين إدارة الأصول ورقمنة إدارة المنشآت ومستقبل إدارة المشروعات من خلال تطور الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وكذلك سد فجوة التنفيذ في سوق البناء من خلال سد الفجوة المتعلقة بعملية التنفيذ من خلال الإدارة المستدامة للمشروعات.

كما تستضيف المحادثات المعنية بالمجال عددًا من الخبراء ، بما في ذلك د. صلاح الحجار رئيس المجلس المصري للأبنية الخضراء، محمد عامر المدير الإقليمي لمجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساندرا وودال مؤسسة شركة Tangram Gulf ؛ رانيا عبد الفتاح مدير التسليم الرقمي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة ؛ م. أسامة عثمان المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة المرافق (EGYFMA) ؛ محمد الديب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الشمس للإسكان والتعمير، مات دوران ، المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للبناء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غريس نجار، المدير الإقليمي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحمد أكمل مدير مساعد لمراقبة المشاريع بشركة بالم هيلز للتطوير.

كما سيشهد توقيت عقد فعاليات "Big 5 Construct Egypt"، إنطلاق فعاليات النسخة الأولى لقمة الأمن وأنظمة مكافحة الحرائق والأبنية الذكية، والتي تستهدف إتاحة فرصة إجراء مناقشات حول أنظمة الأمن المتكامل والسلامة من الحرائق والاستجابة للطوارئ والمباني الذكية.

ويشارك كل من غيث بكير ، مهندس أول تنظيم لقطاع التكويد والخدمات التنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة UL Solutions ؛ توماس وان ، الرئيس التنفيذي لشركة Actatek ؛ علي منسي ، الرئيس الإقليمي FOSHA ، جمعية الصحة والسلامة المهنية - مصر ؛ أحمد فكري ، مدير الأعمال الإقليمي بمنطقة أفريقيا ومصر والمشرق العربي بشركة هانيويل لأنظمة إدارة المباني ؛ ومحمد دراز ، المدير الإقليمي الأول للأمن وإدارة الأزمات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا - جنرال إلكتريك كمنحدثين خلال فعاليات القمة.

وتعقيبًا على مشاركته، قال أحمد فكري ، مدير الأعمال الإقليمي بمنطقة أفريقيا ومصر والمشرق العربي بشركة هانيويل لأنظمة إدارة المباني "أتشرف بمشاركتي كمتحدث في قمة الأمن وأنظمة مكافحة الحرائق والأبنية الذكية لإلقاء الضوء على القوة الهائلة للتحول الرقمي بمجال إدارة المباني في عصر التقدم التكنولوجي السريع، والذي أصبح أمرًا ضروريًا لتحسين مستوى أداء المبانى، وذلك بهدف تعزيز رفاهية شاغلي العقار ودعم الاستدامة".

وتوقع أن يحظى المسئولون على فرصة التعرف على الإمكانات والحلول الرقمية بهدف إنشاء مباني ذكية تتميز بمستوى من الكفاءة بما يسهم في رسم تشكيل مستقبل أكثر ذكاءً لبيئة البناء في مصر.

وفي إطار التأكيد على أهمية الأمن المائي كمحفز لاستراتيجية مصر لبناء مدن المستقبل، من المقرر أن تستعرض النسخة الافتتاحية من "قمة مصر للبنية التحتية والمياه" وجهات نظر طموحة نحو بناء مستقبل مصر القادر على التكيف مع الموارد المتاحة للمياه، بالإضافة إلى تسليط الضوء جهود مصر لتوسيع نطاق التوسع الحضري، وتخطيط رئيسي مستدام والأمن المائي وتحلية المياه والتحول إلى منظومة الهيدروجين الأخضر.

حيث من المقرر أن تشهد القمة مشاركة قادة صناعيين وصانعي سياسات وخبراء دوليين، للتركيز على إدارة موارد المياه والنقل والمرافق والتكنولوجيا الذكية اللازمة لتطوير أنظمة البنية التحتية والمياه، ومن بين قائمة المتحدثين أحمد عودة ، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى للبنية التحتية، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، داليا وهبة ، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق ؛ أيمن عاشور ، الرئيس التنفيذي لشركة Mobility Turnkey -MEA & Siemens Mobility - الإمارات العربية المتحدة ؛ أحمد فرغال مرعي ، نائب رئيس شركة إنوفا للنقل، ايليا صابر رئيس شركة الخرافى ناشيونال ملك خليل المستشار فى القسم التجارى بمكتب “أدسيرو - راجي سليمان وشركاه ؛ مصطفى الباجوري ، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر ؛ أيمن عياد، مدير قطاع المياه والمرافق في بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر.

ومن بين أبرز الشركات العارضة المشاركة في النسخة الأولى من معرض مصر للبنية التحتية والمياه شركة الشروق وشركة جي في للتطوير العقاري ومجموعة Mentor Consulting.

وصرح المهندس محمد جمال العضو المنتدب لشركة Innovo "كجزء من خطط Innovo للمساهمة في النمو الطموح لمصر، تعد مشاركتنا في معرض مصر للبنية التحتية والمياه فرصة ممتازة لمشاركة خبراتنا وممارساتنا المبتكرة وأحدث التقنيات والالتقاء بأبرز المساهمين لإجراء مناقشات حاسمة حول الصناعة والتواصل مع الاقران بمجتمع الأعمال".

وتقام مجموعة من المحادثات بالتزامن مع قمة مصر للبنية التحتية والمياه، يتم فيها عقد جلسات حول القطاع الهندسي والبنية التحنية والتكنولوجيا، كما سيتم مناقشة

موضوعات متعلقة بالقطاع من بينها إعادة وضع رؤية مصر لندرة المياه، وتحلية المياه المستدامة، ودور التنمية المستدامة لتسريع عجلة العمل المناخي، وتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة، ومستقبل تحلية المياه وتطوير نظم المعلومات الجغرافية والرصد البيئي.

ومن ضمن النخبة المشاركة في المحادثات كل من كريم مرسي المستشار الفني بوزارة البيئة المصرية، كريم شاهين مستشار هندسي بمجلس الوزراء المصري، أحمد عبد المجيد مهندس أول للهندسة التقنية بالهيئة القومية للأنفاق، مروة فتحي السيد ، كبير مهندسي الاستدامة بشركة الخطيب والعلمي للاستشارات ؛ ومحمد طارق إسماعيل ، خبير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمياه ، ماست جروب للاستشارات.







