شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يبحث مع وفد البنك الأفريقى ترتيبات استضافة معرض التجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للخروج بالنسخة الثالثة لمعرض التجارة البينية الإفريقي المقبل بالشكل الذي يليق بمكانة وأهمية مصر في قلب القارة الإفريقية، مشيرًا الى أن استضافة هذا المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم بين الوزارة والبنك الأفريقي للإستيراد والتصدير لدعم الشركات المصرية في القارة الإفريقية في مختلف القطاعات.

وأشار سمير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية بالدولة والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير"أفريكسيم بنك" للانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لاستضافة المعرض، لافتا الى تطلع الوزارة لإنجاح هذا الحدث الهام والذي يمثل فرصة هامة لتعزيز وتنمية معدلات التبادل التجاري بين كافة الدول الافريقية.

ولفت الوزير الى أهمية تعزيز التعاون والتكامل الصناعي القاري وبما يسهم فى توفير احتياجات القارة الافريقية بمنتجات مصنعة داخل القارة.

ومن جانبه قال السيد بندكت اوراما رئيس مجلس ادارة البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير"أفريكسيم بنك" ان هناك تعاون وثيق بين البنك والحكومة المصرية فى عدد كبير من القطاعات الانتاجية حيث يبلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنك في مصر 6.8 مليار دولار، مشيرا الى اهمية استفادة شركات المقاولات المصرية من مشروعات البنية التحتية التى يتم تنفيذها سنويا بدول القارة الافريقية بتكلفة تصل الى 60 مليار دولار لاسيما وأن البنك يسهم في تمويل هذه المشروعات .

وأشار إلى أن البنك أطلق مؤخرا منصة رسمية تتضمن كافة العطاءات والفرص المتعلقة بمشروعات البنية التحتية التى يتم تنفيذها داخل القارة الأفريقية وهو ما يسهم في إتاحة المزيد من المعلومات للشركات المصرية للمشاركة فى هذه المشروعات.

جدير بالذكر ان الدورة الماضية من معرض التجارة البينية الإفريقي والتي عقدت في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا خلال عام 2021 شهدت إجراء تعاقدات بنحو 42 مليار دولار، كما حظيت بزيارة نحو 13ألف زائر من رجال الأعمال .

ويعد المعرض مبادرة مصرية حيث استضافت القاهرة النسخة الأولى من هذا المعرض والذي نظمته وزارة التجارة الصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" خلال شهر ديسمبر 2018 بهدف دعم جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي.