شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية: تطوير أداء 100شركة بالتعاون مع برنامج "ازدهار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، تطوير 100 شركة بالتعاون مع برنامج ازدهار الممول من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ ويجري التركيز على احتياجات الشركات في الأمور الفنية وتنمية قدرات هذه الشركات، لافتاً إلي إنشاء وحدة تستهدف تطوير 300 شركة بنفس أنظمة برنامج ازدهار

وأضاف خلال المؤتمر السنوي لغرفة الصناعات الغذائية اليوم، أن قطاع الأغذية واعد جدا ويمكنه جذب استثمارات والحل الجذري للوضع الاقتصادي الحالي الذي يعاني منه اقتصاد العالم هو خلق طمأنة للمستثمرين وهنا جاء دور الدولة التي أخرجت وثيقة سياسية ملكية الدولة التي تهدف إلي توسيع المجال أمام القطاع الخاص وتطبيق آليات السوق الحر ودعم المنافسة.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية ، أن الاستثمار الأجنبي في القطاع الغذائي لديه فرصة وستظهر فرص مستقبلية مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة ، لافتاً إلى أن الغرفة لن تتوانى في الدعم والمساندة في حل المشاكل الموجودة وتهيئة فرص أمام القطاع الخاص وذلك لتوفير مزيد من فرص العمل في مصر .

وأوضح أشرف الجزايرلي أن هناك فرص لرفع تنافسية قطاع الصناعات الغذائية خاصة بعد صدور قانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بسلامة الغذاء وهو كان عبارة عن إرادة سياسية حقيقية لدعم القطاع الغذائي خاصة أن القانون تطلب قرابة 13 سنة .

ومن جانبه استعرض محمود بسيوني المدير التنفيذي لغرفة الأغذية بيانات عن أداء القطاع الغذائي منها أن قطاع الصناعات الغذائية يساهم ب 24% من الناتج المحلي الإجمالي باستثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه و14% من الصادرات المصرية، مضيفاً لدينا 19 ألف منشأة مدرجة حتى نهاية 2022 كما تم تدريب 1950 شخص خلال 107 جلسة تدريبة.