البريد يطلق مشروع تحويل السيارات القديمة إلى سيارات كهربائية

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة القومية للبريد، مشروع تحويل سيارات البريد القديمة إلى سيارات كهربائية، في إطار توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة: إن المشروع يستهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية مشيرا إلى مشروع استخدام سيارات تعمل بالكهرباء في توصيل البعائث البريدية كبديل للسيارات التي تعمل بالمواد البترولية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى إطلاق المشروع بشكل تجريبي؛ حيث تم تحويل سيارتي توزيع كانتا تعملا بالمواد البترولية إلى سيارات تعمل بالكهرباء، إلى جانب سيارة جديدة تعمل بالكهرباء، لاستغلالهم في خدمات التوزيع، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تحويل وتحديث أسطول النقل بالكامل إلى سيارات تعمل بالكهرباء؛ بما يسهم في خفض الانبعاثات المُسبِّبة للتغير المناخي، وتقليل تكاليف التشغيل بأكثر من 70% وبتكلفة استثمارية صغيرة".

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن البريد المصري قام بتنفيذ العديد من المشروعات التي تعمل بالطاقة الخضراء مثل مكاتب البريد والمباني الإدارية والأثرية التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية؛ بالإضافة إلى الخدمات التي تأتي ضمن إستراتيجية الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.



