رئيس"جهاز 15مايو" يتفقد وحدات "سكن كل المصريين" وسكن بديل المناطق العشوائية

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولات تفقدية ببعض المشروعات الجارية بالمدينة، للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، حيث تفقد مشروع تنفيذ 91 عمارة ( 2184) وحدة سكنية بمنطقة القرنفل بمحور الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وذلك للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال ونسب الإنجاز بالمشروع وتذليل أي عقبات.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الأعمال بالمشروع تسير طبقاً للبرامج الزمنية المحددة له، ومعدل التنفيذ يتماشى مع نسب الإنجاز الفعلية بالمشروع، حيث يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية بالعمارات.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، مشروع تنفيذ 25 عمارة بإجمالي 900 وحدة سكنية، موضحاً أن هذه الوحدات مخصصة لمحدودي الدخل وتبلغ مساحة الوحدة 75م2 نموذج غرفتين وصالة، ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

وقام رئيس جهاز المدينة بزيارة مشروع زهور مايو "سكن بديل العشوائيات" لمتضرري السيول بمنطقة الزرايب سابقا، حيث يحتوى المشروع على 42 عمارة تضم 1008 وحدات سكنية، و 833 حظيرة، ويُعد المشروع مجتمعا سكنيا متكاملا به جميع الخدمات، من مركز طبى وحضانة ومدرسة وسوق تجارية.

وأشار رئيس جهاز مدينة 15 مايو إلى أن تنفيذ مشروع زهور مايو يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطنين المتضررين من أحداث السيول، لافتاً إلى أن مشروع زهور مايو هو ثمار مجهودات كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة بكافة قطاعاتها المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفى نهاية جولاته الميدانية تفقد المهندس مصطفى سعيد، مشروع تنفيذ 203 عمارات تضم 4872 وحدة سكنية بمنطقة الـ 115 فدانا ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وذلك لمتابعة سير الأعمال ونسب الإنجاز، لافتاً إلى أن نسب الإنجاز للمشروع فى حدود ( 40٪)، كما تم التأكيد على زيادة العمالة بالمشروع ومعدلات التنفيذ حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها.