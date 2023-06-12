تكريم مختار توفيق لمجهوداته فى تنفيذ إستراتيجية تطوير مصلحة الضرائب المصرية

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لمختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب السابق بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد متمنياً له مزيد من التوفيق بعد رحلة عطاء كللت بالنجاح والجهد والإخلاص.

وأعرب وزير المالية عن امتنانه للإنجازات التي تحققت خلال فترة تولي توفيق رئاسة مصلحة الضرائب في فترة بالغة الصعوبة مع زيادة مشروعات الميكنة واستكمال منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتابعة دقيقة للإيرادات الضريبية الهامة لتنفيذ خطط الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ووجه وزير المالية لمصلحة الضرائب المصرية بقياداتها الجدد البناء على ما تم واستكمال أعمال التطوير ومشروعات ميكنة مصلحة الضرائب المصرية وتنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية في زيادة القاعدة الضريبية دون أعباء أضافية من خلال تقليل التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي والإسراع في خطط الدمج.

كما أعرب رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية عن تقديره للجهود التي بذلها مختار توفيق خلال فترة رئاسته للمصلحة والتي أسفرت عن انجازات كانت بمثابة نقلة نوعية للمصلحة، حيث عمل بجد واجتهاد بالمصلحة وتدرج في مناصبها حتى وصل لأعلى مراتب الدرجة الوظيفية ليسهم في إطلاق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات استكمالا لمشروعات الميكنة والتطوير والتي ستستكمل مراحلها الفترة المقبلة والتي ستسهم في ضبط حساب ضريبة الأجور ومنح الموظف وثيقة رسمية إلكترونية يمكن تقديمها للجهات المعنية .

وأضاف رضا عبد القادر أن مختار توفيق قام بالإشراف على إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني بداية من المرحلة الثانية حتى الرابعة بنجاح والتي تعد امتدادا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تهدف إلى تكوين أهم قاعدة بيانات للمعاملات التجارية في مصر، مؤكدا على مساهمته في احتواء عدد من المشكلات في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال فتح قنوات للتواصل مع مختلف النقابات المهنية وتشكيل لجان دائمة بالتعاون معهم لحل كافة المشكلات ومساعدتهم في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني، ومد جسور التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني الضريبي مع تكثيف ورش العمل وندوات التوعية الاون لاين في مختلف الموضوعات الضريبية مجانا على مدار ايام الاسبوع.

ومن جانبه ثمن "الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" الجهود التي بذلها مختار توفيق رئيس المصلحة السابق في استكمال تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، معربا عن تقديره لكل ما قدمه لوطنه ولعمله من جهد وعطاء وتفان وإخلاص، قائلا إن مختار توفيق قد ترك بصمة واضحة لدى جميع العاملين والمتعاملين مع المصلحة فبجانب كونه رجل مهام ومسؤل وقام بإنجاز مهام مسؤوليته على الوجه الأكمل، اتسم بالتواضع الجم والإنسانية في التعامل مع كل من تعامل معه.

وفي سياق متصل توجه الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، بالشكر لمختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب السابق على ما تحمله من مسئولية خلال فترة رئاسته للمصلحة، وتعاونه مع كافة أطياف المجتمع المدني والضريبي مما ساعد في التواصل المستمر والفعال معهم، بالإضافة إلى استماعه لكافة الآراء والمقترحات المختلفة واستجابته للآراء والمقترحات الايجابية والتي تم ترجمتها في تعليمات تنفيذية وكتب دورية كانت واضحة ومتميزة وساهمت في التطبيق السليم لأحكام القانون .

ومن جانبها أكدت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية على دور رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق مختار توفيق في تذليل كافة الصعوبات والعقبات وتخطى التحديات التي طالما واجهت تطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب وخاصة منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني، وكان لمتابعته الدقيقة لكل خطوة من خطوات هذه المشروعات دورا هاما في نجاحها واستمرار تطورها، مع حرصه الدائم على تقديم كل الدعم الفني والمساعدة والتوعية للممولين وتقديم افضل الخدمات الالكترونية لهم، معربة عن شكرها له واعتزازها بشخصه .

وأعرب جميع العاملين بالمصلحة عن شكرهم وامتنانهم لمختار توفيق والذي حرص على رفع معدل الرضا الوظيفي من خلال إقرار حوافز مرضية للعاملين وفتح قنوات للتواصل الدائم بين العاملين وقيادات مصلحة الضرائب المصرية .