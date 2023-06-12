شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مناقشات مع الهند للتعامل بالعملات المحلية فى استيراد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أنه لم يتم فتح خط ائتمان مع الهند، وإنما يجري مناقشات للتعامل بالعملات المحلية مع الجانب الهندي فى استيراد القمح.

وأوضح خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الزراعي" أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون بمنظومة التجارة الداخلية سيتم عرضه على مجلس الوزراء على أن يتم عرضه على مجلس النواب في الدورة المقبلة لإقراره.

من جانب آخر أشار المصيلحي إلى أنه سيتم بعد عيد الأضحى المبارك الإعلان عن وضع مواصفات خاصة للمخازن للحفاظ على جودة السلع وتقليل الفاقد وسيلتزم بها كل من يرغب الحصول على رخصة لتخزين سلع.