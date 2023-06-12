شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الإثنين 12-6-2023.. انتهاء العطل الفني للتداول بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 12-6-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، ومن بينها ما شهدته البورصة المصرية اليوم بالعطل الفنى الذي تعرض له نظام التداول خلال جلسة اليوم، بالإضافة إلى أخبار أخرى وفقًا لما يلي:

البورصة: انتهاء العطل الفنى لنظام التداول.. والاعتداد بالعمليات المنفذة قبل وقف الجلسة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، انتهاء حل العطل الفنى الذي تعرض له نظام التداول خلال جلسة اليوم.

أول إصدار مصرى للصكوك السيادية.. الأفضل في ٢٠٢٣ وفقًا لمؤسسة «GFC»

حصل أول إصدار مصري للصكوك السيادية طرحته وزارة المالية في فبراير الماضي، على جائزة «أفضل إصدار صكوك سيادية» في عام ٢٠٢٣ وفقًا لمؤسسة «GFC».

سلامة الغذاء: 20 ألف مصنع ووحدة إنتاجية بالقطاع الغذائى غير مسجلة

كشف طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن ما يقارب من 20 الف مصنع ووحدة إنتاجية للصناعات الغذائيه غير مسجلين لدى الهيئة وإن دور الهيئة في تفعيل الرقابة الرشيدة على سلاسل الغذاء تتمثل في دور القانوني ودور الرقابي.

هانى برزى: زيادة مخصصات سداد متأخرات المصدرين من 6 إلى 28 مليار جنيه

قال هاني برزي عضو مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه تم رفع مخصصات متأخرات دعم الصادرات من 6 إلي 28 مليار جنيه بالعام المالي السابق، كما تم الإبقاء على نسب الدعم التصديري كما هي بدون تغيرات.

وزير الكهرباء: إنجاز 73% ‎من مركز التحكم الآلى بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إنجاز نحو 73‎%‎ مركز التحكم الآلى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المقرر تشغيله بحلول شهر أغسطس المقبل.

أسعار النفط تسجل 74.97 دولار لبرنت و70.17 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 74.97دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى70.17 دولار.

سعر الذهب اليوم يتراجع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 2315 جنيها

شهد سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر انخفاضا محدودا بحوالي 20 جنيهات ليسجل 2315 جنيها، وسط تداولات محدودة على الذهب في سوق الصاغة مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الاثنين بالبنوك المصرية

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد12-6-2023، خلال التحديثات الصباحية بالبنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه سجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى 99.52 جنيها للشراء، و100.44 جنيه للبيع.