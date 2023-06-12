وزير التموين: رفع قدرات تخزين الصوامع من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت برفع القدرات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن فى 2014 إلى 3.4 مليون طن حاليا، لتقليل الهادر من الأقماح والذى كان يصل إلى 10% منوها بأن حجم استهلاك مصر من القمح يصل الى10 ملايين طن سنويا مما يعنى مليون طن قمح هادر، بالإضافة إلى أن جودة الأقماح المخزنة فى شون كانت تقل بسبب التخزين فى العراء بالاضافة إلى القوارض.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوى الثانى الذى نظمته غرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار فى التصنيع الغذائى أن أزمة جائحة كورونا و والأزمة الروسية الأوكرانية كشفتا الخلل فى الأمن الغذائى العالمى والمعتمد على مفهوم العولمة وعلى سلاسل الامداد.

ولفت الوزير إلى أنهما يعدان اختبار خطير أوضح عدم فاعلية وكفاءة النظام المتبع ،منوها بضرورة معالجة الامن الغذائى الداخلى والذى يعتمد على زيادة معدل انتاجية الفدان واستصلاح اراضى زراعية بشكل اكبر.

وأشار المصيلحى إلى ضرورة قيام وزارتى "الزراعة" و"التجارة والصناعة" بعمل استراتيجية للتنصيع الزراعى وزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية مما يساهم فى حل كثير من المشكلات،لافتا إلى أنه خلال زيارته الاخيرة لإيطاليا وجد ربط بين الصناعات الغذائية والاحتياجات مع الخطة الزراعية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن قطاع التصنيع الزراعى فى مصر يمكن أن يحدث طفرة وتنمية حقيقية منوها بأن مصر لديها الموارد الطبيعية و التكنولوجيا المطلوبة .

وقال خلال جائحة كورونا زادت معدلات تصدير مصر للسوق الأوروبى بنسبة 40% مما يدل على تميز وجودة المنتجات المصرية وقدرتها على تغطية جزء كبير من احتياجات أوروبا.