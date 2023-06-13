شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 تريليون جنيه قيمة دعم قدمته الدولة فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبقى البعد الاجتماعي إحدى الركائز الأساسية التي ما زالت تحافظ عليها الدولة المصرية، رغم الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير العام الماضي 2022.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم الدعم المقدم من الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 1.7 تريليون جنيه.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قيمة الدعم تطور في 10 سنوات وفقا لما يلي:

• 160.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

• 178.7 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.

• 153.9 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 13.8%.

• 128.5 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة انخفاض قدرها 16.5%.

• 222.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 72.8%.

• 214.3 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.

• 171.8 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 19.8%.

• 140.7 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.1%.

• 138.3 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.

• 148.8 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%.