شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سيارات النقل المرخصة خلال أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتأتي في المقدمة ماركة "شيفورلية" بواقع 471 سيارة، وفي المركز الثاني ميتسوبيشى 65 سيارة وفي المركز الثالث نيسان 59 سيارة وفي المركز الرابع ايسوزو 56 سيارة المركز الخامس سوزوكى 30 سيارة.

وأعلنت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2023 في تقريرها عن عدد السيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها فقد بلغت عددها 1372 سيارة من بينها 9 سيارة نقل موديل 2020 و111 سيارة نقل موديل 2021 و382 موديل 2022 و870 سيارة نقل موديل 2023.