شكرا لقرائتكم خبر عن كم شركة قابضة فى مصر وإلى أى الوزارات تنتمى؟ تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعرف الكثيرون أن الشركات القابضة وشركاتها التابعة لا تقتصر فقط على وزارة قطاع الأعمال العام، حيث إن هناك عدة وزارات تمتلك شركات قابضة تخضع لقانون قطاع الأعمال العام لكنها لا تخضع لوزارة قطاع الأعمال العام، سواء القانون الأساسى لقطاع الاعمال رقم رقم 203 لسنة 1991 او تعديلاته بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

تعرف على التفاصيل

أولا قوابض تتبع وزارة قطاع الأعمال العام

1 – القابضة للتشييد والتعمير

2 – القابضة للسياحة والفنادق.

3 – القابضة للغزل والنسيج .

4 – القابضة للصناعات الكيماوية.

5 – القابضة للصناعات المعدنية .

6 – القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية .

ثانيا قوابض تتبع الصندوق السيادى

1 – القابضة للتامين .

ثالثا قوابض تتبع وزارت النقل والزراعة والتموين والطيران والإسكان والبترول والرى والصحة ووزارت أخرى .

1 – القابضة للنقل البحرى والبرى.

2 - المستحضرات الدوائية واللقاحات.

3 – القابضة لمياه الشرب والصرف .

4 – المصرية القابضة للغازات ايجاس .

5 – القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى .

6 – القابضة مصر للطيران.

7 – القابضة للرى والصرف.

8 – القابضة جنوب الوادى للبترول .

9- القابضة لاستصلاح الاراضى وابحجاث المياه.

10 – القابضة للمطارت والملاحة الجوية.

11 – القابضة للصوامع والتخزين.

12- القابضة للاستثمار في الاثار .

13 – القابضة للصناعات الغذائية .

14- الاكاديمية الصرية لعلوم الطيران.

15- القابضة لبتروكيماويات.

16- القابضة للاستثمار في مجالات الثقافة والسينما.