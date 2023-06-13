شكرا لقرائتكم خبر عن كم شركة قابضة فى مصر وإلى أى الوزارات تنتمى؟ تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
تعرف على التفاصيل
أولا قوابض تتبع وزارة قطاع الأعمال العام
1 – القابضة للتشييد والتعمير
2 – القابضة للسياحة والفنادق.
3 – القابضة للغزل والنسيج .
4 – القابضة للصناعات الكيماوية.
5 – القابضة للصناعات المعدنية .
6 – القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية .
ثانيا قوابض تتبع الصندوق السيادى
1 – القابضة للتامين .
ثالثا قوابض تتبع وزارت النقل والزراعة والتموين والطيران والإسكان والبترول والرى والصحة ووزارت أخرى .
1 – القابضة للنقل البحرى والبرى.
2 - المستحضرات الدوائية واللقاحات.
3 – القابضة لمياه الشرب والصرف .
4 – المصرية القابضة للغازات ايجاس .
5 – القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى .
6 – القابضة مصر للطيران.
7 – القابضة للرى والصرف.
8 – القابضة جنوب الوادى للبترول .
9- القابضة لاستصلاح الاراضى وابحجاث المياه.
10 – القابضة للمطارت والملاحة الجوية.
11 – القابضة للصوامع والتخزين.
12- القابضة للاستثمار في الاثار .
13 – القابضة للصناعات الغذائية .
14- الاكاديمية الصرية لعلوم الطيران.
15- القابضة لبتروكيماويات.
16- القابضة للاستثمار في مجالات الثقافة والسينما.
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