شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: نحذر الممولين من التعامل مع شركات تقوم ببيع الفواتير الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فإن المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تتدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحا أنه تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتير الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية كافه الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير حيث أن التعامل بها سيؤدى إلى تعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها الى السجن، لافتا إلى أن الفواتير محوكمة قانونيا ،الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أن منظومة الفاتورة الالكترونية لها دور هام في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.

وطالب رئيس المصلحة الممولين سرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تدعي بيع فواتير الكترونية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.