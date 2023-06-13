شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تسجل أدنى مستوى فى شهر والجرام بـ2310 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2310 جنيها وهو أدني مستوى للذهب في الأسواق منذ شهر تقريباً، وذلك وسط تداولات ضعيفة للذهب في الأسواق.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 : 2310 جنيهات. عيار 24 : 2640 جنيها. عيار 18 : 1980 جنيها. عيار 14 : 1543 جنيها. الجنيه الذهب 18480 جنيها.

سعر الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب مستهل تداولات الأسبوع تحركات ضعيفة ليستمر التذبذب في السيطرة على تحركات المعدن النفيس، حيث تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية يليها اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من شأنه أن يرسم مسار الذهب خلال الفترة القادمة.

الذهب حصل على بعض الدعم الأسبوع الماضي من بيانات أعداد المتقدمين لملء طلبات اعانات البطالة الأسبوعية، والتي ارتفعت لأعلى مستوى منذ سنة ونصف لتزيد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

ولفت التقرير الفني لجولد بيليون إلي أن الأسواق تنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية عن شهر مايو اليوم، وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر الشهري بنسبة 0.2% أقل من القراءة السابقة 0.4%، بينما من المتوقع أن يرتفع المؤشر السنوي بنسبة 4.1% من القراءة السابقة 4.9%.

وذكر تقرير جولد بيليون إلي أن بيانات التضخم الأمريكية ستؤثر على قرار البنك الفيدرالي في اجتماعه غداً حيث يستهدف البنك خفض معدلات التضخم إلي 2%، وقد تراجع التضخم الأمريكي بالفعل من أعلى مستوياته في 40 عاماً التي شاهدناها خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن البيانات والأحداث التي تصدر هذا الأسبوع ساهمت في حركة الذهب الضعيفة خلال تداولات اليوم، وذلك لأن المستثمرين لن يبادروا باتخاذ مراكز جديدة على الذهب قبل صدور بيانات التضخم يوم غد، بالإضافة إلى ترقب ما سيصدر عن البنك الفيدرالي فى اجتماعه الذي سيعلن عن نتائجه يوم الأربعاء القادم.