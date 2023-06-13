سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13-6-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء الموافق 13-6-2023، وفقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي وماكينات الصراف الألي بفروع البنوك.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه إلى: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل الجنيه بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك مصر الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وبلغ سجل سعر الدولار على شاشات التداولات بميد بنك، أمام الجنيه قيمة: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدمت فروع البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ووصل سعر الدولار على شاشات التداولات اللحظية داخل بنك قناة السويس، مقابل الجنيه عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

فيما وصل سعر الدولار داخل فروع البنك الأهلى المصرى على شاشات التداول اللحظي، أمام الجنيه بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه إلى: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.