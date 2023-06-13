تراجع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1537 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1976 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2305 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2634 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1963 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 5.2 دولار بنسبة 0.26% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.